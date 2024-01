Zdumiewające pożegnanie z TVP. "Nauczył mnie podstaw dziennikarstwa"

Adrian Borecki pożegnał się z TVP. Reporter upublicznił w sieci nagranie, w którym potwierdził, że rozstaje się z telewizją publiczną. To kolejny zwalniający się pracownik TVP, które opuszcza telewizję po zmianach, które nowy rząd wdrożył w grudniu 2023 roku.

Zdumiewające pożegnanie z TVP. "Nauka dziennikarstwa"

W zdumiewającym oświadczeniu Borecki wymienił najważniejsze dla niego osoby, dzięki którym rozwinął skrzydła. Chwaląc propagandystów i piewców rządu PiS podkreślał ich talenty medialne.

- Chcę podziękować w szczególności Jarkowi Olechowskiemu – za to, że dał mi szansę. Damianowi Diazowi – za to, że nauczył mnie podstaw dziennikarstwa. I Danucie Holeckiej – za to, że była najlepszą szefową pod słońcem – wyliczał Borecki. Oświadczenie podsumował stwierdzeniem: "nie mówię żegnam, mówię do zobaczenia".

Czołowi prezenterzy odeszli z TVP na krótko przed zmianami, które uruchomił w mediach publicznych minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Michał Rachoń i Danuta Holecka trafili do prawicowej Telewizji Republika. Zmian do dziś nie akceptują były szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Michał Adamczyk, określający się prezesem TVP, czy Samuel Pereira, szef dawnego serwisu tvp.info.

Źródło: Radio ZET/Twitter