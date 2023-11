Nowe informacje ws. zabójstwa w Puszczykowie. "Zwłoki trzech osób przykryte kołdrą"

W sobotę 18 listopada do pracownika ochrony jednego z parkingów w Poznaniu podszedł 42-letni Serhii T. Mężczyzna poinformował go, że około pięć dni temu zabił żonę oraz dwójkę dzieci. Dodatkowo w restauracji McDonald's przy al. Solidarności zostawił 11-letniego chłopca - wynika z nieoficjalnych ustaleń Wirtualnej Polski.

Pracownik ochrony, poruszony tą makabryczną informacją, postanowił o wszystkim powiadomić policję. Funkcjonariusze udali się do wskazanej restauracji, gdzie spotkali 11-letniego chłopca. Jak informował w niedzielę rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak, chłopiec nie jest dzieckiem ukraińskiego małżeństwa. - Był w tym domu, ale on z tą sprawą nie ma nic wspólnego - powiedział w rozmowie z WP Borowiak.

Policjanci zatrzymali także 42-letniego mężczyznę. Do zatrzymania doszło na terenie galerii handlowej obok dworca PKP - ustaliła nieoficjalnie Wirtualna Polska. Mundurowi udali się także do domu w Puszczykowie, gdzie doszło do zabójstwa.

Zabójstwo w Puszczykowie pod Poznaniem. Wstrząsające szczegóły zbrodni

Wejście do domu jednorodzinnego, w którym rozegrał się dramat, było zamknięte. Funkcjonariusze musieli użyć specjalistycznych narzędzi, aby wyważyć drzwi. Śledczy weszli do środka chwilę po godzinie 17 i dokonali makabrycznego odkrycia.

Dramat rozegrał się w Puszczykowie pod Poznaniem

- Zwłoki trzech osób leżały w jednym z pokojów przykryte kołdrą - ujawnia śledczy. Ustalono, że są to ciała 29-letniej Yuli T. i dwójki jej dzieci: czteroletniej Darii T. i półtorarocznej Marii T. Cała trójka była obywatelami Ukrainy

Zabójstwo w Puszczykowie. Mieszkali w Polsce od sześciu lat

Wirtualna Polska ustaliła, że małżeństwo miało przyjechać do Polski sześć lat temu. Dom, w którym mieszkali, był wynajmowany. Podejrzewany o zabójstwo pracował jakiś czas temu w restauracji naprzeciw. Kilka miesięcy temu zwolnił się i podjął zatrudnienie w firmie cateringowej.

W poniedziałek 20 listopada o godzinie 12 do poznańskiej prokuratury doprowadzono zatrzymanego 42-latka. Mężczyzna jest przesłuchiwany.

Źródło: Radio ZET/WP

