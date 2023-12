W środę 20 grudnia około godziny 13 na terenie budowy w miejscowości Góra pod Poznaniem doszło do zasłabnięcia mężczyzny. Do działań wezwano zespół ratownictwa medycznego, który zajął się poszkodowanym. Ratownicy nie byli w stanie sami znieść pacjenta do karetki, więc poprosili o pomoc strażaków.

Na miejsce zadysponowano łącznie cztery zastępy straży pożarnej. - Przed naszym przyjazdem doszło do zatrzymania krążenia u mężczyzny. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - powiedział w rozmowie z portalem RadioZET.pl ogn. Marcin Tecław, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Tragedia na budowie w Tarnowie Podgórnym. Nie żyje mężczyzna

Strażacy zabezpieczyli miejsce lądowania śmigłowca LPR oraz wspomagali pracę ratowników medycznych. Niestety mimo starań medyków życia ok. 60-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon.

Wszystko wydarzyło się w miejscowości Góra

Źródło: Radio ZET/PSP