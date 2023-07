17-letnia matka podała niemowlęciu mleko modyfikowane z "dodatkiem". Dziecko nie żyje

Niemowlę zostało znalezione nieprzytomne i bez pulsu 26 czerwca w domu w Callahan na Florydzie. Policjanci reanimowali chłopca. Dziecko trafiło do szpitala w Jacksonville, w którym zmarło.

17-letnia matka chłopca początkowo powiedziała śledczym, że nie ma pojęcia, co się stało, ale zmieniała swoją wersję w kolejnych przesłuchaniach w ciągu następnych kilku tygodni. Ostatecznie sekcja zwłok wykazała, że dziecko miało w swoim organizmie wystarczającą ilość fentanylu, aby zabić 10 osób.

Floryda. Niemowlę zmarło po podaniu mu mleka z fentanylem

Podczas dodatkowego przesłuchania we wtorek, nastoletnia matka powiedziała, że w dniu tragedii była zmęczona i chciała się zdrzemnąć. Przyznała się, że zmieszała modyfikowane mleko z substancją, którą wzięła za kokainę. Później okazało się, że był to fentanyl.

Jak relacjonuje “The New York Post”, szeryf Bill Leeper był wstrząśnięty sprawą. - Kto tak robi? Która matka by to zrobiła? To nie jest normalne. To jest chore. Nie wyobrażam sobie, jak matka może zrobić coś takiego swojemu dziecku - powiedział Leeper na konferencji prasowej.

17-latka została oskarżona o nieumyślne spowodowanie śmierci oraz nielegalnego posiadania leku, który jest wydawany tylko na receptę. Postępowanie prowadzi biuro szeryfa hrabstwa Nassau i departament ds. dzieci i rodziny na Florydzie.

