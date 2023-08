26-latka zadźgała swoją córkę chwilę po porodzie. Makabryczny finał

Nie żyje 32-letnia Rachel Tunstill. Kobieta odsiadywała w angielskim więzieniu wyrok podwójnego dożywocia za makabryczną zbrodnię, jakiej dokonała w 2017 roku.

6 lat temu Rachel urodziła córkę. Wiadomo, że dziewczynka ważyła trzy kilogramy i przyszła na świat zdrowa. Poród miał miejsce w mieszkaniu, w którym Rachel mieszkała razem ze swoim partnerem Ryanem. Jak się okazało, mężczyzna nie wiedział, że jego dziewczyna jest w ciąży.

26-latka zadźgała swoją córkę chwilę po porodzie

26-letnia wówczas Rachel urodziła w łazience. Chwilę po tym wezwała swojego chłopaka, aby podał jej nożyczki. Kompletnie nieświadomy całej sytuacji mężczyzna wsunął przyrząd przez szparę w drzwiach i odszedł, aby wrócić do gry komputerowej.

W tym czasie Tunstill zadała nowo narodzonej dziewczynce co najmniej 14 ciosów. Celowała w plecy, szyję i głowę. Noworodek zmarł niemal natychmiast. Ciało dziecka 26-latka włożyła do plastikowej torby i wyrzuciła je do kosza na śmieci. Resztę wieczoru spędziła przed telewizorem.

Sprawa wyszła na jaw kilka dni później, gdy 26-latka zgłosiła się do szpitala na badanie. Lekarz szybko odkrył, że w ciele kobiety nadal znajduje się łożysko i pępowina. Na miejsce wezwana została policja.

Ciało 32-latki znalezione w więzieniu

Rachel Tunstill została skazana na podwójne dożywocie. - Nie okazała żadnych emocji ani wyrzutów sumienia z powodu zadźgania swojego dziecka - mówiła sędzia podczas odczytania wyroku. - Jej obowiązkiem jako matki było przytulenie i nakarmienie dziecka, a nie zadźganie go na śmierć - dodała.

1 sierpnia ciało 32-letniej Tunstill znaleziono w kobiecym więzieniu w angielskim Styal. Okoliczności jej śmierci nie są jasne. W sprawie wszczęto już dochodzenie.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/ BBC/ The Sun