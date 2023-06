27-letnia Anastazja zaginęła na wyspie Kos. Szokujące doniesienia greckich mediów

Anastazja Rubińska zaginęła w tajemniczych okolicznościach w miejscowości Marmari na wyspie Kos. Pochodząca z Wrocławia Polka od około miesiąca mieszkała i pracowała w tamtejszym hotelu. Przebywała tam ze swoim 28-letnim partnerem.

Anastazja Rubińska zaginęła w Grecji. Wstrząsające okoliczności

27-latka ostatni raz widziana była o godzinie 20 w poniedziałek w markecie w rejonie Marmari. Pół godziny później miała tam przyjechać także grupa pięciu mężczyzn z Bangladeszu. O 21 Polka wsiadła na motocykl razem z 32-latkiem. Potem ślad za kobietą się urywa.

Matka Anastazji uważa, że jej córkę uprowadzono. - Nie mogę zdradzać szczegółów, ale twierdzę, że córka została porwana - powiedziała dziennikarzom portalu Tuwrocław.pl. Jako ostatni z Anastazją kontaktował się jej chłopak, który zgłosił sprawę policji. Dziewczyna rozmawiała z nim przez telefon około godz. 22.30 w poniedziałek. Miała mu powiedzieć, że jest w Marmari, za dużo wypiła i ktoś podwiezie ją do hotelu motocyklem. 27-latka wysłała partnerowi swoją lokalizację, ale gdy ten dotarł na miejsce, nie zastał tam dziewczyny. Telefon Anastazji był wyłączony. Jej komórkę udało mu się w końcu zlokalizować około 5 kilometrów od miejsca, w którym miała na niego czekać.

Greckie media poinformowały, że w związku z zaginięciem Polki aresztowano 32-letniego mężczyznę z Marmari. Zatrzymanie miało nastąpić po zeznaniach świadków i przejrzeniu materiału wideo z kamer bezpieczeństwa w okolicy. Według państwowej telewizji ERT mężczyzna pochodzący z Bangladeszu kupił bilet, by opuścić wyspę i wyjechać za granicę, co wzbudziło podejrzenia śledczych.

Policjanci przesłuchali w sprawie także inne cztery osoby, które miały zaoferować pomoc Polce. Twierdziły one, że 27-latka była pod wpływem alkoholu. Osoby te zwolniono do domu. Policja sprawdza teraz zeznania 32-letniego obywatela Bangladeszu. Serwis internetowy greckiego dziennika Tanea poinformował, że miał on przyznać się policjantom, że "odbył z dziewczyną stosunek płciowy, a potem wyprowadził ją na zewnątrz i wyszedł". Według greckich służb mógł on znać 27-latkę już wcześniej. W sobotę rano portal protothema.gr przekazał, że zdaniem władz 27-letnia Polka mogła paść ofiarą działalności przestępczej.

Komunikat MSZ ws. zaginionej Polki

Tymczasem w sprawie głos zabrało także polskie MSZ. "Konsul w Atenach pozostaje w stałym kontakcie z miejscowymi służbami prowadzącymi poszukiwania oraz rodziną zaginionej osoby" - brzmi treść oświadczenia, cytowanego przez Wirtualną Polskę.

Anastazja Rubińska jest szczupłą blondynką, ma 169 centymetrów wzrostu i piwne oczy. Jej znaki szczególne to poparzenie na dłoni. Nie wiadomo, w co była ubrana w dniu zaginięcia - informuje Stowarzyszenie Zaginieni Cała Polska.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska