Szokujące doniesienia ws. zaginionej Polki. Greckie media ujawniły jej ostatnią rozmowę

Anastazja Rubińska zaginęła w poniedziałek 12 czerwca na greckiej wyspie Kos. 27-letnia Polka jest poszukiwana przez grecką i polską policję. Matka pochodzącej z Wrocławia Anastazji podzieliła się swoimi przypuszczeniami na temat losu córki z portalem Tuwrocław.pl. - Nie mogę zdradzać szczegółów, ale twierdzę, że córka została porwana - powiedziała dziennikarzom.

Media w Grecji donoszą, że w związku z zaginięciem Polki aresztowano 32-letniego mężczyznę z Marmari. Jak podaje dimokratiki.gr, aresztowanie nastąpiło po zeznaniach świadków i przejrzeniu materiału wideo z kamer bezpieczeństwa w okolicy.

Anastazja Rubińska zaginęła. Nowe informacje

Państwowa telewizja ERT ustaliła, że zatrzymany to obywatel Bangladeszu. Mężczyzna kupił bilet, by opuścić wyspę i wyjechać za granicę, co wzbudziło podejrzenia śledczych. Wcześniej inny grecki portal, protohema.gr, powołując się na źródła w policji, poinformował, że początkowo aresztowano pięciu mężczyzn z Pakistanu i Bangladeszu. Mieli zeznać, że spotkali w supermarkecie młodą kobietę, która była pod wpływem alkoholu. Według portalu zaproponowali jej, że zaprowadzą ją do ich domu, aż poczuje się lepiej. Po złożeniu zeznań czterech z zatrzymanych wypuszczono.

Zaginięcie Anastazji Rubińskiej zgłosił policji jej 28-letni chłopak. Greckie media podają, że Anastazja rozmawiała z nim przez telefon około godz. 22.30 w poniedziałek. Jak czytamy, powiedziała mu, że jest w Marmari, za dużo wypiła i ktoś podwiezie ją do hotelu motocyklem.

Później Anastazja wysłała chłopaki swoją lokalizację, ale nie mógł po nią pojechać. Gdy już dotarł na miejsce, nie zastał jej tam. Wielokrotne próby skontaktowania się z partnerką również się nie powiodły, ponieważ jej komórka była wyłączona. O 23.38 za pomocą aplikacji udało mu się zlokalizować jej telefon komórkowy w Tigaki, około 5 kilometrów od miejsca, w którym miała na niego czekać.

Anastazja następnego dnia nie przyszła do pracy. Grecka policja opublikowała alert z rysopisem i zdjęciem zaginionej. W poszukiwania zaangażowali się też bliscy 27-latki.

Anastazja Rubińska jest szczupłą blondynką, ma 169 centymetrów wzrostu i piwne oczy. Jej znaki szczególne to poparzenie na dłoni. Nie wiadomo, w co była ubrana w dniu zaginięcia - informuje Stowarzyszenie Zaginieni Cała Polska.

"Jeśli ktokolwiek z państwa posiada informacje dotyczące miejsca pobytu zaginionej, proszony jest o kontakt z policją pod numerem telefon +302242024444 lub numerem alarmowym 112. Mogą się państwo kontaktować również z nami poprzez wiadomość prywatną lub e-mail zaginienicalapolska@gmail.com" - czytamy we wpisie Stowarzyszenia Zaginieni Cała Polska.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/ERT/Tuwroclaw.pl/Protohema.gr/Keeptalkinggreece.com