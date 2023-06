Białoruś rozpoczęła budowę “linii Chrenina” (Wiktar Chrenin jest szefem białoruskiego ministerstwa obrony - red.) w pobliżu wsi Saki w rejonie Żabinka - poinformował “Białoruski Hajun”. Według tych doniesień prace obejmują system okopów i ziemianek, a także przygotowanie inżynieryjne stanowisk strzeleckich.

Jak czytamy, teren przygotowywany jest do obrony dla plutonu lub kompanii. Przygotowywane są miejsca strzeleckie dla pojazdów opancerzonych (bojowych wozów piechoty, transporterów opancerzonych i czołgów), a także główne i rezerwowe stanowiska drużyn.

"Białoruski Hajun": w okolicy Żabinki powstaje "linia Chrenina"

Na budowie pracuje ciężki sprzęt budowlany – koparki i dźwigi. W pracach biorą udział zarówno cywilni budowniczowie, jak i białoruscy wojskowi.

System umocnień ma być również zabezpieczony przez “smocze zęby”, czyli stojące w rzędach żelbetowe bryły o wysokości od 90 do 120 cm, które mają przede wszystkim spowalniać uderzenie czołgów. Jak czytamy, na Białorusi "smocze zęby" produkuje co najmniej sześć firm, które dostarczają je do Federacji Rosyjskiej. Do budowy umocnień wykorzystano też opony samochodowe, deski, kłody i betonowe bloki.

Kanał “Białoruski Hajun” przyznaje, że nie wie, jaki jest powód budowy umocnień w rejonie Żabinki. Wiadomo natomiast, że najprawdopodobniej nie jest to element ćwiczeń obrony terytorialnej, bo takie obecnie się tam nie odbywają.

Brytyjska gazeta “The Times” podała ostatnio, że w Polsce szkolą się setki obywateli Białorusi, którzy uciekli z kraju po masowych protestach w 2020 roku, które skończyły się represjami. Szkolenie bojowe, w celu obalenia Alaksandra Łukaszenki, mają prowadzić członkowie BYPOL, organizacji utworzonej z byłych funkcjonariuszy białoruskich sił bezpieczeństwa. Nie wiadomo jednak, czy budowa umocnień to reakcja na te doniesienia.

RadioZET.pl/"Białoruski Hajun"