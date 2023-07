Zawalił się budynek, zginęło 11 osób. Wciąż szukają zaginionych

Katastrofa budowlana w Brazylii. W miejscowości Paulista w stanie Pernambuco doszło w piątek 7 lipca, po intensywnych ulewach, do zawalenia budynku.

Brazylia. Zawalił się budynek, spod gruzów wydobyto 11 ciał

Trzypiętrowy blok był samowolą budowlaną – władze zamknęły go w 2010 roku ze względu na ryzyko katastrofy budowlanej. Jednak ludzie zamieszkiwali tam dalej nielegalnie.

Wśród ofiar jest wiele młodych osób – według AFP miały od 5 do 45 lat. Agencja powołała się na sobotnie oświadczenie służb obrony cywilnej Pernambuco. Dziennik "Correio Braziliense" podał, że dwóch 15-latków oraz 65-letnią kobietę uratowano żywych z gruzowiska i zabrano do szpitala.

Paulista znajduje się około 17 kilometrów od stolicy stanu - miasta Recife. Reuters podał, że region zmaga się w ostatnim czasie z ulewnymi deszczami. Władze zaapelowały do mieszkańców o upewnienie się, że mają dostęp do bezpiecznych miejsc, w których można schronić się podczas ulew. Do katastrof w Brazylii dochodziło na ogół w biedniejszych dzielnicach, gdzie powstały tzw. samowole budowlane.

