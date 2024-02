Chodorkowski apeluje do Rosjan po śmierci Nawalnego. Wezwał, by zrobili to 17 marca

Aleksiej Nawalny nie żyje. Lider opozycji antykremlowskiej, uważany za najważniejszego przeciwnika politycznego prezydenta Rosji, Władimira Putina, zmarł w łagrze. "16 lutego skazany Nawalny A.A. po spacerze poczuł się źle i niemal natychmiast stracił przytomność. Niezwłocznie przybyli na miejsce pracownicy medyczni zakładu karnego, wezwano pogotowie ratunkowe" – powiadomiono w komunikacie, dodając, że pomimo reanimacji opozycjonista zmarł.

Rosyjski opozycjonista i dawny więzień polityczny Michaił Chodorkowski wezwał swoich rodaków do buntu podczas marcowych wyborów prezydenckich. "Wzywam wszystkich, aby przyszli do lokali wyborczych w południe 17 marca i napisali nazwisko Aleksieja Nawalnego na karcie do głosowania. Jeśli ktoś nie wiedział lub miał wątpliwości, jak się w tym dniu zachować, oto odpowiedź" - napisał na Telegramie Chodorkowski.

Aleksiej Nawalny nie żyje. Michaił Chodorkowski zaapelował do Rosjan

W styczniu br. minęły trzy lata, odkąd Nawalny został aresztowany i uwięziony po powrocie do Rosji z Niemiec, gdzie leczył się po próbie otrucia, przeprowadzonej najpewniej przez rosyjskie służby specjalne. Władze wszczęły wobec niego kolejne sprawy karne, skutkujące wyrokami przewidującymi łącznie ponad 30 lat pozbawienia wolności.

25 grudnia 2023 roku współpracownicy Nawalnego ogłosili, że opozycjonista został przewieziony do kolonii karnej nr 3 w miejscowości Charp w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym na północy Rosji. Wcześniej Nawalny był osadzony w kolonii karnej w Mielechowie w obwodzie włodzimierskim, około 250 km na wschód od Moskwy.

Aleksiej Nawalny to najważniejsza postać rosyjskiej opozycji i wróg numer jeden Władimira Putina. Miał 47 lat. 14 lutego rzeczniczka Nawalnego, Kira Jarmysz informowała, że więzień polityczny po raz 27. został umieszczony w karcerze.

Źródło: Radio ZET/ PAP