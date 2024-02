Według rosyjskich władz Aleksiej Nawalny zmarł w kolonii karnej nr 3 w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym w północno-zachodniej Rosji. Informację o jego śmierci podał federalny oddział Departamentu Więziennictwa Rosji.

Żona zmarłego opozycjonisty, Julia Nawalna, wygłosiła w piątek przemówienie podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. - Nie wiem, czy możemy wierzyć strasznym doniesieniom z Rosji. Nie można wierzyć Putinowi i jego ludziom, bo kłamią cały czas - stwierdziła.

Julia Nawalna zabrała głos ws. doniesień o śmierci jej męża

- Jeśli to prawda, to winni poniosą konsekwencje za to, co zrobili z moim krajem, moją rodziną i moim mężem. Zostaną doprowadzeni przed sąd i ten dzień nadejdzie szybko - dodała. Nawalna podkreśliła, że Putin musi zostać ukarany za okrucieństwa, których dopuścił się wobec jej męża oraz które robi z Rosją i zaapelowała, aby walczyć z "tym strasznym reżimem".

Rosyjskie służby więzienne zakomunikowały w piątek, że Nawalny zmarł nagle w kolonii karnej za kołem podbiegunowym w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, na Dalekiej Północy. Nawalny "poczuł się źle" i "stracił przytomność". Mimo wezwania pogotowia ratunkowego i prób reanimacji opozycjonista zmarł - utrzymują służby więzienne.

W styczniu 2024 roku minęły trzy lata, odkąd Nawalny został aresztowany i uwięziony po powrocie do Rosji z Niemiec, gdzie leczył się po próbie otrucia, przeprowadzonej najpewniej przez rosyjskie służby specjalne. Władze wszczęły wobec niego kolejne sprawy karne, skutkujące wyrokami przewidującymi łącznie ponad 30 lat pozbawienia wolności.

