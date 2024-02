Matka Nawalnego widziała syna kilka dni temu. Teraz ujawnia, co działo się na widzeniu

Aleksiej Nawalny nie żyje. Lider opozycji antykremlowskiej, uważany za najważniejszego przeciwnika politycznego prezydenta Rosji, Władimira Putina, zmarł w łagrze. "16 lutego skazany Nawalny A.A. po spacerze poczuł się źle i niemal natychmiast stracił przytomność. Niezwłocznie przybyli na miejsce pracownicy medyczni zakładu karnego, wezwano pogotowie ratunkowe" – powiadomiono w komunikacie, dodając, że pomimo reanimacji opozycjonista zmarł.

Współpracownik Aleksieja Nawalnego, Leonid Wołkow, oznajmił w piątek, że jeśli potwierdzi się informacja o śmierci opozycjonisty, będzie to oznaczało, że zabił go przywódca Rosji Władimir Putin. Inny współpracownik Nawalnego, Iwan Żdanow, oznajmił w piątek na platformie X, że krewni opozycjonisty powinni zostać poinformowani o jego śmierci w ciągu 24 godzin, ale dotąd to nie nastąpiło.

Aleksiej Nawalny nie żyje. Matka widziała go kilka dni przed śmiercią

Mama Nawalnego napisała w piątek na Facebooku, że gdy kilka dni temu widziała syna w kolonii karnej, był w dobrej formie. "Nie chcę słyszeć żadnych kondolencji. Widzieliśmy syna w więzieniu 12 lutego, byliśmy na widzeniu. Był żywy, zdrowy i pogodny" – napisała Ludmiła Nawalna.

Aleksiej Nawalny to najważniejsza postać rosyjskiej opozycji i wróg numer jeden Władimira Putina. Miał 47 lat. 14 lutego rzeczniczka Nawalnego, Kira Jarmysz informowała, że więzień polityczny po raz 27. został umieszczony w karcerze.

W styczniu minęły trzy lata odkąd Nawalny został aresztowany i uwięziony po powrocie do Rosji z Niemiec, gdzie leczył się po próbie otrucia, przeprowadzonej najpewniej przez rosyjskie służby specjalne. Władze wszczęły wobec niego kolejne sprawy karne, skutkujące wyrokami łącznie na ponad 30 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Radio ZET/ Facebook/ PAP