Dantejskie sceny w samolocie. Polała się krew. "To było przerażające"

Podczas lotu numer 2159 z londyńskiego lotniska Gatwick do wyspiarskiego państwa Saint Lucia na Karaibach doszło do groźnej bójki. Jak poinformował dziennik "Daily Mail", na godzinę i 20 minut przed planowanym lądowaniem dwóch pasażerów samolotu wdało się w przepychanki.

W pewnym momencie jeden z agresorów wpadł do pokładowej kuchni, gdzie rozbił szklaną butelkę. Jej fragmentami ugodził przeciwnika, powodując u niego poważną ranę. - Krew tryskała na innych pasażerów - podał serwis St. Lucia Times.

Bójka na pokładzie samolotu. Polała się krew

Krewkich i nieodpowiedzialnych pasażerów musieli rozdzielić inni uczestnicy lotu. Obecna na pokładzie pielęgniarka opatrzyła rannego. Zdjęcia i wideo z incydentu opublikowała gazeta "The Sun".

"To było przerażające, kiedy pasażer rozbił butelkę, a następnie użył odłamków jako broni. Nagle w kabinie pojawiła się krew. Nikt nie wiedział, jak makabryczne to się skończy. Mogło być o wiele gorzej" - napisał dziennik "The Sun", powołując się na świadków zdarzenia. Policja w Saint Lucia miała aresztować głównego agresora, a rannego objąć opieką medyczną. Nie ujawniono tożsamości uczestników zajścia.

Przedstawiciel British Airways, komentując incydent, powiedział: „Jesteśmy zszokowani, że ktokolwiek postąpił w ten sposób i jesteśmy wdzięczni naszemu wysoce wyszkolonemu personelowi pokładowemu oraz klientom, którzy wspierali ich w radzeniu sobie z tym trudnym incydentem”. Linia lotnicza dodała: „Chcemy zapewnić klientów, że takie zachowanie nigdy nie będzie tolerowane i zawsze podejmiemy odpowiednie działania”.

RadioZET.pl/"Daily Mail", "The Sun"