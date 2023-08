Dom zniknął z powierzchni ziemi. Pięć osób nie żyje, nagranie budzi grozę

Pięć osób zginęło w ogromnej eksplozji, do której doszło w domu jednorodzinnym w Pensylwanii. Obecnie nie jest jasne, co doprowadziło do tej tragedii. Służby twierdzą, że wyjaśnienie przyczyn może trwać latami. W sieci pojawiło się przerażające nagranie, na którym uchwycono moment tragedii.