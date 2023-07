Dramat na wodzie, zatonęła łódź z migrantami. Trwa akcja służb

Łódź, którą podróżowali migranci zatonęła u wybrzeży Tunezji. Agencja Reutera przekazała, że co najmniej jedna osoba zginęła, dziesięć kolejnych zaginęło. Wiadomo, że migranci próbowali przedostać się przez Morze Śródziemne do Włoch. Straż przybrzeżna uratowała do tej pory 11 osób.

Tunezja wezwana do zaprzestania wydalania uchodźców

Organizacja Human Rights Watch (HRW) wezwała w czwartek Tunezję do zaprzestania wydalania uchodźców i migrantów pochodzących z Afryki Subsaharyjskiej oraz do świadczenia usług humanitarnych osobom, które zgromadzono na granicy z Libią. Wcześniej w tym tygodniu setki osób przewieziono z nadmorskiego miasta Sfax do Ben Guerdane, zmilitaryzowanej strefy granicznej w Tunezji.

W połowie czerwca co najmniej 81 osób zginęło w wyniku zatonięcia łodzi przewożącej migrantów u południowo-zachodniego wybrzeża Grecji. Na pokładzie mogło jednak znajdować się nawet 750 osób.

W 2023 roku do Włoch, Hiszpanii, Grecji, Malty i Cypru dotarło - według Organizacji Narodów Zjednoczonych - 72 tys. osób. Większość z nich znalazła się ostatecznie we Włoszech.

