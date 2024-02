"Dwie z zaatakowanych osób leżały na ulicy". Trwa obława, sprawcy uciekli

Do awantury, która zamieniła się w krwawy porachunek, doszło w piątek 2 lutego na osiedlowej uliczce Druckerstrasse, uchodzącej w hamburskiej dzielnicy Billstedt za cichą i spokojną. - Dwie z zaatakowanych osób leżały na ulicy. Poniosły śmierć w wyniku doznanych obrażeń - relacjonuje portal magazynu "Focus".

Niemcy. Dwie osoby zginęły po ataku nożem. Sprawcy uciekli

Świadkowie widzieli kilka osób szarpiących się, gdy w pewnym momencie sprawcy wyciągnęli co najmniej jeden nóż. Serwis „Hamburger Morgenpost” podał, powołując się również na relację świadków, że jeden z zabitych mężczyzn leżał nieruchomo między zaparkowanymi autami, a drugi na środku ulicy. Trwają zakrojone na szeroką skalę poszukiwania sprawców - wiadomo, że są to co najmniej dwie osoby. Zbiegły one z miejsca tragedii.

Śledczy podejrzewają powiązania rodzinne: jeden z uciekających mężczyzn jest najprawdopodobniej spokrewniony z jedną z ofiar. Przyczyna sporu, który był zapewne motywem tragedii, jest jednak na ten moment nieznana. Nad okolicą, w której doszło do ataku, krążył policyjny helikopter.

Źródło: Radio ZET/Mopo.de/Bild.de