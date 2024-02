Gołąb spędził 8 miesięcy w "więzieniu". Oskarżono go o szpiegostwo

Gołąb został schwytany w maju 2023 roku w pobliżu portu w Bombaju. Na nogach miał dwa pierścienie, na których widniały słowa wyglądające na chińskie. Policja podejrzewała, że ptak jest wykorzystywany do celów szpiegowskich i zabrała go, a następnie wysłała do Bai Sakarbai Dinshaw Petit Hospital for Animals w Bombaju – podała AP.

Ostatecznie okazało się, że gołąb był ptakiem wyścigowym z Tajwanu, który uciekł i przedostał się do Indii. Za zgodą policji ptak został przeniesiony do Bombajskiego Towarzystwa Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt, lekarze uwolnili ptaka z ośrodka we wtorek - dodano.

Indie. Gołąb zwolniony z aresztu. Był 8 miesięcy w "więzieniu"

Reutersowi nie udało się skontaktować z policją w Bombaju w celu uzyskania komentarza. Serwis „Times of India” podał, że na spodzie obu skrzydeł odkryto wiadomości zapisane alfabetem „podobnym do chińskiego”. Miał też na nogach dwa małe pierścienie – jeden z miedzi, a drugi z aluminium.

To nie pierwszy raz, kiedy ptak znalazł się pod obserwacją służb w Indiach. W 2020 r. w kontrolowanej przez Indie części Kaszmiru policja wypuściła gołębia należącego do pakistańskiego rybaka po tym, gdy śledztwo wykazało, że ptak, który przeleciał przez silnie zmilitaryzowaną granicę między uzbrojonymi w broń jądrową państwami, nie był szpiegiem.

W 2016 r. inny gołąb został zatrzymany po tym, jak znaleziono przy nim kartkę z groźbami pod adresem premiera Indii Narendry Modiego.

Źródło: Radio ZET/Apnews.com/Timesofindia.indiatimes.com