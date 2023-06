Gdy matka przyszła po syna do żłobka wpadła w przerażenie. Jego twarz była we krwi

Noah ma 10-tygodni i, jak opisują brytyjskie media, przeżył w żłobku prawdziwy koszmar. Gdy matka pojawiła się w placówce, by odebrać syna, wpadła w przerażenie. Cała jego twarz była poraniona i we krwi. Chłopiec ma ponad 20 głębokich zadrapań. Żłobek tłumaczy, że doszło do wypadku. Rodzice nie dają jednak wiary tym tłumaczeniom.