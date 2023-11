Ponad 30 dzieci przetrzymywanych przez Hamas. Niepokojące doniesienia ws. zakładników

Postępy ofensywy w Gazie przymuszają Hamas do zawarcia umowy, a negocjatorzy izraelscy nie są skłonni rezygnować z żądania, by terroryści uwolnili wszystkie porwane dzieci wraz z ich matkami - pisze Times of Israel. Portal powołuje się na krążące w izraelskich mediach informacje od anonimowego urzędnika, które sprawiają wrażenie "zorganizowanego przecieku".



Lokalne media szacowały, że grupa porwanych kobiet i dzieci to ok. 70 osób. Terroryści uprowadzili łącznie ponad trzydzieścioro dzieci. Najmłodszy zakładnik uprowadzony do Strefy Gazy miał w październiku 9 miesięcy i właśnie zaczął raczkować.

Wojna w Izraelu i Strefie Gazy. Hamas wciąż przetrzymuje zakładników

Rzecznik zbrojnego skrzydła Hamasu, Abu Obeida, przekazał w sobotę wieczorem informację, że organizacja utraciła kontakt z niektórymi oddziałami pilnującymi uprowadzonych. Ich los jest według Obeidy nieznany - podał portal Walla.

Tymczasem Izrael kontynuuje ofensywę. Ministerstwo zdrowia Strefy Gazy poinformowało, że co najmniej 50 osób zginęło w sobotę w izraelskim bombardowaniu szkoły na północy tego palestyńskiego terytorium, którą ONZ przekształciło w schronisko dla przesiedleńców - podała agencja AFP. Do nalotu doszło "o świcie w szkole al-Fachura" - poinformowało ministerstwo. Według palestyńskiego resortu zdrowia liczba ofiar śmiertelnych w Strefie Gazy przekroczyła 12,3 tys.

Armia Izraela ogłosiła w sobotę, że rozszerza działania operacyjne przeciwko Hamasowi na kolejne obszary Strefy Gazy. Poinformowała również, że bada doniesienia o dziesiątkach ofiar śmiertelnych wybuchu w szkole ONZ w strefie.

Źródło: Radio ZET/PAP