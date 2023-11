Putin planuje nową wojnę w Europie? Na granicy pojawiło się wojsko

Władimir Putin rozpocznie nową wojnę w Europie? "Foreign Affairs" pisze o rosnącym zagrożeniu na Bałkanach i działaniach, jakie w tym regionie od dłuższego czasu podejmuje Rosja. Magazyn wskazuje na prezydenta Serbii Aleksandara Vuczicia, który zamierza pogłębiać swoje relacje z Moskwą.

"Incydenty te pokazują także rosnące zagrożenie, jakie dla Bałkanów stwarza Rosja, partner Serbii - Moskwa podsyca nieufność w sferze informacyjnej, zbroi Serbię i zwiększa zależność tego kraju od swoich surowców energetycznych" pisze "Foreign Affairs".

Władimir Putin wywoła nową wojnę w Europie?

"Moskwa postrzega Bałkany jako miękkie podbrzusze Europy, którego najbardziej wrażliwym punktem jest Serbia" - czytamy. O co dokładnie chodzi? "FA" wymienia m.in. rozmieszczenie serbskiego wojska na granicy z Kosowem. Sekretarz stanu USA Antony Blinken wezwał prezydenta Vuczicia do "natychmiastowej deeskalacji", ale według pisma Rosja naciska na rząd w Belgradzie i "dolewa oliwy do ognia".

Warto też przypomnieć, że Serbia odmówiła nałożenia na Rosję sankcji. Co więcej, władze kraju dziękowały Władimirowi Putinowi za "wsparcie integralności terytorialnej i suwerenności Serbii".

"W rzeczywistości, gdy tylko doszedł do władzy (Vuczić - red.), osłabił całą prozachodnią opozycję polityczną, wzmacniając jednocześnie skrajnie prawicowe grupy serbskie. Aby rozszerzyć władzę w regionie, stara się utrzymać w orbicie Belgradu etnicznych Serbów w Kosowie, a ponieważ Zachód jest zajęty Ukrainą, Izraelem, czy Chinami, Vuczić wierzy, że wkrótce nadejdzie szansa na przeprowadzenie operacji w tym kraju" - piszą autorzy "FA".

"Kreml chce wykreować swoją rolę negocjatora w konflikcie na Bałkanach, by zyskać przewagę nad Zachodem. Jeśli pokój w regionie będzie zależeć od (Rosji), NATO będzie musiało pójść na ustępstwa" - czytamy.

Źródło: Radio ZET/ "Foreign Affairs"