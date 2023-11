Hamas wypuścił kolejnych zakładników. Wśród nich 4-latka, która straciła rodziców

Hamas wypuścił w niedzielę 17 porwanych do Strefy Gazy zakładników: 14 obywateli Izraela i trzech obcokrajowców, którzy są już po opieką Czerwonego Krzyża – ogłosiła izraelska armia. Hamas poinformował o uwolnieniu 13 Izraelczyków, trzech Tajlandczyków i Rosjanina. Z wcześniejszych informacji przekazanych przez portal Times of Israel wynika, że wśród 14 Izraelczyków jest osoba posiadająca również obywatelstwo Rosji. Hamas ogłosił, że uwolnił ją dodatkowo, obok 13 Izraelczyków przewidzianych w porozumieniu o zawieszeniu broni.

Wśród uwolnionych w niedzielę zakładników jest 4-letnia Abigail Edan, która ma podwójne izraelsko-amerykańskie obywatelstwo – podała stacja CNN, powołując się na anonimowe źródło w USA. To pierwsza wypuszczona z niewoli Hamasu Amerykanka. Później informację o uwolnieniu 4-latki potwierdził prezydent USA Joe Biden.

Hamas uwolnił kolejnych zakładników. Wśród nich 4-letnia Abigail

- Abigail jest wolna i przebywa teraz w Izraelu. Przeżyła straszliwą traumę. W niewoli obchodziła swoje urodziny. Jill (Biden) i ja wraz z wieloma Amerykanami modlimy się, aby wszystko było z nią w porządku – powiedział Joe Biden.

Edan została uprowadzona do Strefy Gazy przez bojowników Hamasu podczas ich brutalnego ataku na Izrael 7 października. Jej rodzice zostali wtedy zabici. Była najmłodszą spośród porwanych obywateli USA. Kilka dni temu, będąc w niewoli Hamasu, skończyła cztery lata.

W ciągu czterech dni rozejmu w Strefie Gazy, pierwszej przerwy w trwających od 7 października działaniach wojennych, zwolnionych ma zostać łącznie 50 izraelskich zakładników w zamian za 150 palestyńskich więźniów przetrzymywanych w Izraelu. W piątek Hamas wypuścił 13 obywateli izraelskich i 11 cudzoziemców, a Izrael zwolnił 39 więźniów. W sobotę ze Strefy Gazy wypuszczono 13 Izraelczyków i czterech Tajlandczyków w zamian za 39 więźniów palestyńskich.

Wojna Izraela z Hamasem. Jak długo potrwa rozejm?

Premier Izraela Benjamin Netanjahu po raz pierwszy od początku wojny z Hamasem wjechał w niedzielę do Stefy Gazy. W przemówieniu do żołnierzy oświadczył, że operacja będzie kontynuowana „aż do zwycięstwa” i „nic nie powstrzyma” Izraela.

Dowódcy izraelskiej armii omówili tymczasem plany dalszej walki, gdy skończy się trwający od piątku tymczasowy rozejm, w ramach którego Hamas uwalnia zakładników w zamian za zawieszenie broni i wypuszczenie z więzień palestyńskich skazańców – przekazał portal Times of Israel.

- Podejmujemy wszelkie wysiłki, by odzyskać naszych zakładników, i ostatecznie odzyskamy ich wszystkich – powiedział Netanjahu. Dodał: - Mamy w tej wojnie trzy cele: eliminację Hamasu, odzyskanie wszystkich naszych zakładników i zapewnienie, że Strefa Gazy nie stanie się znów zagrożeniem dla Państwa Izrael.

- Będziemy walczyć do końca, aż do zwycięstwa. Nic nas nie powstrzyma. Jesteśmy przekonani, że mamy potęgę, siłę i determinację, by osiągnąć wszystkie cele wojenne, i zrobimy to – zapewnił Netanjahu.

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan wyraził w niedzielę nadzieję, że rozejm, pierwotnie przewidziany na cztery dni, zostanie przedłużony o kolejny dzień, dwa lub trzy, aby wypuszczonych mogło zostać więcej zakładników. - Piłka jest w tej sprawie po stronie Hamasu, ponieważ Izrael oświadczył, że jest gotowy wstrzymać walkę o dodatkowy dzień za każdych 10 zakładników wypuszczanych przez Hamas – powiedział Sullivan. Podczas ataku na Izrael 7 października bojownicy Hamasu uprowadzili do Stefy Gazy około 240 osób, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze.

