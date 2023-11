Bezprecedensowe słowa Putina. Tak odpowiedział kanclerzowi Niemiec

Olaf Scholz nawoływał Putina do zaprzestania agresji w Ukrainie. – Wzywałem go, aby wycofał swoje wojska z terytorium Ukrainy, żeby ta wojna wreszcie się zakończyła – oświadczył szef niemieckiego rządu podczas konferencji prasowej w Berlinie. Dodał, że udział Putina w wirtualnym spotkaniu G20 był "dobrą okazją", aby jasno określić, jak wrócić do kwestii zakończenia wojny w Ukrainie. – To Rosja zaatakowała Ukrainę. Można łatwo przywrócić pokój, wystarczy, że Rosja wycofa swoje wojska – powiedział Scholz, cytowany przez AFP. – Wyraziliśmy swoje stanowisko na ten temat. Ciekawe było to, że Putin musiał tego słuchać – skwitował.

Putin na szczycie G20: działania wojenne są zawsze tragedią

Rosyjski przywódca odrzucił zarzuty dotyczące prowadzonej przez niego inwazji w Ukrainie. – Tak, oczywiście, działania wojenne są zawsze tragedią. Trzeba się zastanowić, jak zakończyć tę tragedię – odniósł się Putin do apeli światowych przywódców. – Rosja nigdy nie odrzuciła rozmów pokojowych z Ukrainą – stwierdził, dodając, że to "Ukraina odmawia negocjacji". Światowe agencje zauważyły, że przywódca Rosji nie użył określenia "specjalnej operacji wojskowej", jak rosyjska propaganda nazywa pełnoskalową agresję w Ukrainie.

Jak podkreśla dpa, Kreml przedstawia Ukrainę jako kraj rządzony przez rzekomych "neonazistów", a jako powód wybuchu wojny przedstawia zmianę władzy, która nastąpiła po proeuropejskich protestach w Kijowie w 2014 roku.

Obecnie Rosja zajmuje blisko 20 procent terytorium Ukrainy, w tym półwysep Krymski na Morzu Czarnym, który został zaanektowany jako pierwszy w 2014 roku. "Dla Kijowa wycofanie wojsk rosyjskich jest warunkiem trwałego pokoju. Moskwa to odrzuca" – przypomina dpa.

Ławrow za Putina

Szczyt G20 w trybie zdalnym został zwołany przez premiera Indii Narendrę Modiego, którego kraj kończy sprawowanie przewodnictwa w tym klubie. Od grudnia prezydencję przejmie Brazylia. Putin nie wziął udziału w poprzednich spotkaniach przywódców G20, które odbyły się w Indiach i Indonezji - Rosję reprezentował wtedy szef MSZ Siergiej Ławrow. Od czasu wydania przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) nakazu aresztowania rosyjskiego przywódcy w związku z bezprawną deportacją ukraińskich dzieci Putin unika podróży poza Rosję.

