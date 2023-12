Izrael decyduje o losie Polaków w Strefie Gazy. "Mają możliwość blokowania wyjazdów"

W czwartek odbyła się w Sejmie konferencja prasowa z udziałem wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego. W jej trakcie wiceszef MZS był pytany m.in. o ewakuację Polaków ze Strefy Gazy. - We wszystkich przypadkach, których nie udało się dotąd zakończyć, to są decyzje strony izraelskiej - powiedział.

Izrael "blokuje ewakuację Polaków z Gazy"

- Strona izraelska ma tutaj absolutnie stuprocentową możliwość zablokowania tych wyjazdów w odniesieniu do poszczególnych osób i w pewnych indywidualnych przypadkach mamy taką sytuację, że tej zgody nie uzyskaliśmy, że strona tej zgody nie udzieliła - wyjaśnił Jabłoński.

Zapewnił, że "wszystkie osoby, co do których zgoda została udzielona, miały możliwość ewakuacji, ale też nie wszystkie z tej możliwości skorzystały". Na pytanie o liczbę ewakuowanych i Polaków, którzy w Strefie Gazy pozostali, Jabłoński odpowiedział, że nie będzie podawał danych ze względu na ochronę ich prywatności wobec możliwości łatwego ich zidentyfikowania. - Staramy się podawać tylko tyle informacji, na ile jest to niezbędne - zaznaczył.

Wiceszef MSZ podkreślił, że z podobną sytuacją zmaga się wiele innych państw. - Ich obywatele cały czas pozostają w Strefie Gazy. Nie wszyscy uzyskali zgodę na ewakuację - mówił. Przypomniał też, że polscy obywatele byli ewakuowani z Gazy w kilku grupach, liczących czasem po kilka osób. Dodał, że ze względów bezpieczeństwa "nie będą informować o szczegółach logistycznych".

Ewakuacja Polaków z Gazy. "Działania cały czas trwają"

- Rozmawiamy ze stroną izraelską, jesteśmy w kontakcie i z siłami dyplomatycznymi, i konsularnymi, i również instytucji bezpieczeństwa, żeby ten proces zakończył się skutecznie, tam, gdzie jest to możliwe - mówił, zapewniając, że działania w kierunku ewakuacji Polaków z Gazy cały czas trwają.

W połowie listopada do Polski powróciło 18 obywateli Polski ewakuowanych ze Strefy Gazy. Paweł Jabłoński podkreślał wówczas, że to nie oznacza końca działań MSZ. - Robimy wszystko, żeby ewakuować wszystkich naszych obywateli - zapewnił wówczas Jabłoński. Kilka dni wcześniej szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera informował, że na terytorium Strefy Gazy znajdują się obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i jest to powyżej 25 osób.

Źródło: Radio ZET/PAP