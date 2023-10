Izrael odpowiedział na atak Hamasu. Wszystko pokazała telewizja na żywo

Atak Hamasu na Izrael. Co najmniej 100 osób zginęło w wyniku sobotnich ataków Hamasu na Izrael – podała agencja AP, powołując się na przedstawiciela służby ratownictwa medycznego Czerwonej Gwiazdy Dawida. Bilans prawdopodobnie wzrośnie, bo setki rannych są w ciężkim lub krytycznym stanie.

Hamas poinformował, że izraelskie samoloty bombardują dom przywódcy organizacji w Strefie Gazy. Minister energetyki Izraela Israel Katz, cytowany przez agencję Reutera, zapowiedział odcięcie dostaw energii elektrycznej do Strefy. Rzecznik zbrojnego skrzydła Hamasu oświadczył natomiast, że bojownicy przetrzymują w niewoli "dziesiątki żołnierzy i oficerów izraelskich". - Są oni przetrzymywani w bezpiecznych miejscach i w tunelach - głosi oświadczenie Hamasu.

Atak Hamasu na Izrael. Masowe ostrzały w Strefie Gazy

W nalocie na Strefę Gazy dokonanym w odwecie za atak Hamasu na Izrael siły Izraela zrównały z ziemią kilka wieżowców - przekazała w sobotę po południu AFP. Agencja Associated Press podała natomiast, że zawaleniu uległ jeden wieżowiec.

Jeden z ataków na budynek w Strefie Gazy pokazała na żywo telewizja Al Jazeera, kiedy łączyła się ze swoją korespondentką Youmną El Sayed w palestyńskiej enklawie. Nieświadoma ataku za jej plecami słuchała pytań ze studia, kiedy huk przerwał jej relację. Dziennikarka aż okryła się rękami w reakcji na eksplozję.

Stany Zjednoczone ostrzegają wrogów Izraela, by nie próbowali wykorzystać trwających ataków (do swych celów) - oświadczył w sobotę prezydent USA Joe Biden. Jak dodał, zapewnił w rozmowie z izraelskim premierem Benjaminem Netanjahu o gotowości do pomocy Izraelowi we wszelki sposób.

W trwających od soboty rano atakach ze strony Strefy Gazy zginęło - według służb medycznych - co najmniej 100 Izraelczyków, ponad 900 jest rannych. W atakach odwetowych Izraela zginęło nie mniej niż 198 Palestyńczyków, a 1610 zostało rannych.