Rosja stoi za atakami Hamasu na Izrael? "Tylko oni mogli ich wyszkolić"

Świat jest w szoku po tym, jak w sobotę rano (ok. godz. 6:30, czyli 5:30 czasu polskiego) Hamas - palestyńska organizacja polityczno-militarna - przeprowadził niespodziewany atak rakietowy ze Strefy Gazy na Izrael. Kraj został zbombardowany tysiącami pocisków, które dotarły nawet do Tel Awiwu.

Izrael. Atak rakietowy ze Stefy Gazy

Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju, gdzie - jak podaje izraelskie MSZ - "chodzą od drzwi do drzwi i mordują niewinnych cywilów". "Niektóre zdjęcia są zbyt brutalne, by je publikować" - przekazał resort dyplomacji.

"Wcześniej dziś rano uzbrojeni terroryści Hamasu przeniknęli do społeczności izraelskich i zaczęli chodzić od domu do domu oraz mordować niewinnych Izraelczyków. [...] Podejmiemy wszelkie środki, by chronić naszych obywateli i uderzyć w tych, którzy ich krzywdzą" - napisano w oświadczeniu przytaczanym przez stację Sky News.

Najnowsze statystki, które podał portal "Times of Israel", powołując się na lokalną telewizję, mówią o 40 ofiarach śmiertelnych oraz 740 rannych. Nieznane są obecnie dane dotyczące osób porwanych przez Hamas i wywiezionych do Strefy Gazy.

Ekspert: za atakiem na Izrael stoją Rosjanie. Tylko oni mogli wyszkolić Hamas

Co lub kto mogło stać za tą szokującą i nieprzewidzianą decyzją? Swoją hipotezę przestawił już Sergej Sumlenny, niemiecki ekspert ds. Europy Wschodniej, który dorastał w Rosji i pracował w Ukrainie jako dyrektor Fundacji Heinricha Boella.

„Ewidentnie stoi za tym Rosja. Żaden inny sojusznik Hamasu oprócz Rosji nie ma doświadczenia w wykorzystaniu dronów zrzucających bomby przeciwko czołgom bojowym” - napisał na Twitterze, dodając, że "tylko Rosja mogła wyszkolić do tego Hamas".

Sumlenny zwrócił uwagę, że liderzy organizacji w latach 2022-23 co najmniej trzykrotnie składali wizyty w Moskwie. Spotykali się tam m.in. z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem oraz przywódcą Czeczeni Ramzanem Kadyrowem, z którymi omawiali "nowy światowy porządek". Przypomniał też antysemickie wypowiedzi Władimira Putina pod adresem Wołodymyra Zełenskiego (prezydent Ukrainy ma korzenie żydowskie).