Apel do Polaków w Izraelu. Jest komunikat ambasady w Tel Awiwie

Ambasada RP odradza podejmowanie prób podróży po kraju. Port Lotniczy Ben Gurion działa, ale wiele lotów zostało odwołanych. "Należy bezwzględnie zadbać o swoje bezpieczeństwo, a po odwołaniu alertu sprawdzić dostępność połączeń lotniczych" – przekazano na profilu ambasady na Twitterze.

Ambasada poinformowała, że w sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula możliwy jest kontakt pod numerem telefonu: +972 547 444 106. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże na terytorium Izraela, a także na Zachodni Brzeg Jordanu i do Strefy Gazy.

Atak Hamasu na Izrael. Apel ambasady RP w Tel Awiwie

Wcześniej sobotnie loty do Tel Awiwu odwołała polska linia lotnicza LOT. Rzecznik spółki PLL LOT Krzysztof Moczulski poinformował PAP, że z powodu sytuacji w Izraelu linie odwołują w sobotę swoje rejsy na trasie Warszawa - Tel Awiw. Chodzi o loty zaplanowane na godz. 14 i 23. Jak dodał, o statusie rejsów w kolejnych dniach spółka będzie informować na bieżąco.

Lufthansa powiadomiła, że w sobotę realizuje tylko jeden lot - z Tel Awiwu do Frankfurtu. Reszta rejsów została odwołana. Niektóre linie, np. WizzAir, przekierowują loty, których port docelowy znajduje się w Izraelu. Serwis The Independent podał, że lot z Warszawy przekierowano do Larnaki na Cyprze.

Głos w sprawie ataku Hamasu na Izrael zabrał w sieci prezydent Andrzej Duda. "Jestem zszokowany dzisiejszymi brutalnymi atakami Hamasu na Izrael. Ataki rakietowe i przetrzymywanie cywilów jako zakładników budzą nasz najgłębszy sprzeciw. Polska stanowczo potępia wszelkie akty przemocy. Chciałbym złożyć najszczersze wyrazy współczucia i kondolencje wszystkim osobom dotkniętym atakami" - napisał na Twitterze.

Atak Hamasu na Izrael rozpoczął się ok. godz. 6.30 czasu miejscowego (5.30 w Polsce). Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju. Izrael został również zaatakowany rakietami. Zgodnie z doniesieniami, zginęło dotąd, co najmniej 100 Izraelczyków, a 740 zostało rannych. W atakach odwetowych Izraela zginęło nie mniej, niż 198 Palestyńczyków, a 1610 zostało rannych.

PAP - Katarzyna Lechowicz-Dyl