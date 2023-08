Kreml pokazał nowy podręcznik do historii. Lista absurdów poraża

Ukraina to państwo ultranacjonalistyczne, pełnoskalowa inwazja miała chronić ludność Donbasu, a "Rosja to kraj bohaterów" - to tylko niektóre absurdalne tezy z najnowszego państwowego podręcznika do historii w rosyjskich szkołach. Zupełnie zmieniono w nim rozdziały od lat 70. ubiegłego stulecia i dodano nowy o wojnie w Ukrainie.