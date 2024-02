Kreml potwierdza orędzie Putina. Są przecieki, o czym będzie mówił

"29 lutego prezydent Władimir Putin zwróci się do Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej ze swoim corocznym orędziem" – poinformowały służby prasowe Kremla. Wcześniej rosyjskie media pisały, że wystąpienie Putina będzie elementem jego kampanii przed zbliżającymi się "wyborami" prezydenckimi.

Zgodnie z art. 84 rosyjskiej konstytucji prezydent "kieruje do Zgromadzenia Federalnego coroczny komunikat dotyczący sytuacji w kraju, głównych kierunków polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa". Oprócz członków Dumy Państwowej i Rady Federacji w wydarzeniu uczestniczą przywódcy regionalni, członkowie rządu, Centralnej Komisji Wyborczej, Izb Publicznych i Obrachunkowych, przedstawiciele różnych wyznań oraz oligarchowie. W 2023 roku Putin wygłosił orędzie 21 lutego.

Treść tegorocznego wystąpienia utrzymywana jest w tajemnicy. Źródła gazety "Wiedomosti" podają, że w przygotowanie orędzia zaangażowane są różne departamenty i wydziały kremlowskiej administracji, ale za główną część przesłania odpowiada asystent Putina Maksym Oreszkin.

Według dziennika "Kommiersant" jednym z tematów orędzia będzie "specjalna operacja wojskowa" (rosyjskie określenie wojny w Ukrainie – red.). Niewykluczone, że Putin wykorzysta zdobycie Awdijiwki na wschodzie Ukrainy do propagandy sukcesu. Rosyjski dyktator ma poruszyć także temat suwerenności Rosji, mówić o przyszłości kraju, demografii i rodzinach wielodzietnych.

Zbliżają się "wybory" prezydenckie w Rosji

Pseudowybory prezydenckie w Rosji odbędą się w dniach 15-17 marca. Wszystko wskazuje na to, że gospodarz Kremla pozostanie u władzy do 2030 roku. Władze rosyjskie zamierzają przeprowadzić "głosowanie" również na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy: w Autonomicznej Republice Krymu i Sewastopolu oraz w części obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego, które należą do Ukrainy.

