Masowe zatrucie jadem kiełbasianym. Jedna osoba nie żyje

Jedna osoba zmarła, a osiem trafiło do szpitala po wykryciu zatrucia jadem kiełbasianym w restauracji "Tchin Tchin" we francuskim mieście Bordeaux. To jedna z najsilniejszą trucizn bakteryjnych, które uszkadzają układ nerwowy. Lokalne władze sanitarne zadecydowały o tymczasowym zamknięciu lokalu.