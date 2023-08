Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Jest odpowiedź Białorusi

Białoruś dementuje oskarżenia ze strony władz Polski, jakoby śmigłowce reżimu Łukaszenki naruszyły przestrzeń powietrzną RP.

Komunikat w tej sprawie wydał białoruski resort obrony. Treść została zamieszczona na profilu ministerstwa w serwisie Telegram.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Białoruś odpowiada

"Oskarżenia o naruszenie polskiej granicy przez śmigłowce Mi-24 i Mi-8, należące do białoruskich sił powietrznych i sił obrony przeciwlotniczej, są zbyt daleko idące i wygłaszane przez polskich przywódców politycznych i wojskowych, by usprawiedliwić wzmacnianie sił i środków na białoruskiej granicy" – podano. "Nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej przez śmigłowce Mi-24 i Mi-8" - czytamy dalej.

We wtorek doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie - poinformowało MON. Wcześniej o poranku nie potwierdzało tego stanu rzeczy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP.

Szef resortu Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe. O incydencie zostało poinformowane NATO.

Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w trybie natychmiastowym wezwana została chargé d’affaires Ambasady Białorusi - poinformował resort polskiej dyplomacji.

RadioZET.pl/Ministerstwo Obrony Republiki Białorusi - Telegram