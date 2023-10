Niemiecka delegacja musiała paść na ziemię. Olaf Scholz ewakuowany do schronu

Gdy niemiecka delegacja z kanclerzem Olafem Scholzem szykowała się do opuszczenia Izraela, rozległ się alarm przeciwlotniczy. Stało się to, gdy oficjele wsiadali do samolotu na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie, skąd mieli udać się do Egiptu.

Olaf Scholz ewakuowany do schronu

Wszyscy pasażerowie musieli wyjść z maszyny, a następnie osoby podróżujące z kanclerzem położyły się na ziemi zgodnie z protokołem, podczas gdy Scholz został odwieziony do schronu.

Ponad lotniskiem dwie rakiety zostały strącone przez izraelski system obrony przeciwlotniczej Żelazna Kopuła – podał portal dziennika „Welt”. Według agencji dpa po kilku minutach pasażerowie mogli wrócić do samolotu.

Leżymy na ziemi pod samolotem

"Rządowy samolot został natychmiast ewakuowany. Kanclerz Olaf Scholz został przewieziony do schronu. Leżymy na ziemi pod samolotem" - napisała na Twitterze reporterka Sara Sievert.

Alarmy przeciwlotnicze w Tel Awiwie

Wcześniej we wtorek podczas wizyty w Tel Awiwie Scholz z powodu alarmu przeciwrakietowego musiał udać się do schronu na terenie ambasady Niemiec. W centrum miasta słychać było eksplozje spowodowane pracą Żelaznej Kopuły.

Tel Awiw uważany jest za stosunkowo bezpieczny, jednak także tutaj kilka razy dziennie mają miejsce alarmy rakietowe. Syreny alarmowe zawyły także podczas zeszłotygodniowej wizyty szefowej niemieckiego MSZ Annaleny Baerbock i przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, a także w poniedziałek, gdy w Izraelu był sekretarz stanu USA Antony Blinken.