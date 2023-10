Obawy o III wojnę światową wróciły. Budanow mówi wprost o zagrożeniu

Konflikt Izraela z Hamasem może skutkować poważnymi konsekwencjami geopolitycznymi. Eksperci obawiają się, że administracja Joe Bidena zostanie zmuszona do rozproszenia swoich wysiłków i jednoczesnego wspierania Izraela i Ukrainy, na czym skorzysta m.in. Władimir Putin.

Budanow: zbliżamy się do III wojny światowej

Według ukraińskiego wywiadu wojskowego Rosja przekazała Hamasowi broń zdobytą podczas wojny w Ukrainie. HUR twierdzi również, że obecnie Moskwa wykorzystuje fakt napaści na Izrael, by rozpowszechniać propagandę przeciwko Ukrainie i odwrócić uwagę świata od rosyjskiej agresji przeciwko temu krajowi. Z kolei ukraiński rządowy portal wojskowy Centrum Narodowego Sprzeciwu ujawnił, że przed sobotnim atakiem na Izrael bojownicy Hamasu przeszli szkolenia zorganizowane przez rosyjskich najemników z Grupy Wagnera.

Kyryło Budanow w rozmowie z portalem Ukraińską Prawdą zauważył, że 24 września na izraelską orbitę geostacjonarną został przeniesiony rosyjski statek kosmiczny zdolny do prowadzenia rozpoznania radioelektronicznego i przechwytywania sygnałów satelitarnych. – Przypomnę, że w dniach 22-24 września miała miejsce oficjalna wizyta rosyjskiej delegacji wojskowej w Iranie. Wiemy, że ze strony irańskiej było kilka, powiedzmy, życzeń. Jedno z nich dotyczyło rozbudowy zdolności wywiadowczych – poinformował szef HUR.

Szef wywiadu został zapytany, czy obawia się, że izraelsko-palestyński konflikt wpłynie na ograniczenie dostaw broni do Ukrainy. – Jeśli konflikt będzie ograniczony czasowo do kilku tygodni, to w zasadzie nie ma się czym martwić. Gdy sytuacja będzie się przeciągać, jest pewne, że pojawią się problemy związane z dostarczaniem broni i amunicji, ale nie tylko Ukrainie – wyjaśnił.

Budanow był też pytany o widmo wybuchu III wojny światowej. – Odpowiedź na to pytanie nie będzie taka prosta – ocenił. – To moja subiektywna ocena: biorąc pod uwagę całokształt geopolityki, widzimy kilka konfliktów, które na pierwszy rzut oka wydają się mieć charakter regionalny - z wyjątkiem Ukrainy - ale wszystkie łączą te same kraje, które są zaangażowane w procesy destabilizacji – powiedział. – Więc tak, mimo wszystko uważam, że dość szybko zbliżamy się do wojny globalnej – podsumował.

"Świat wszedł w mroczne czasy"

"Tak dramatyczna sytuacja na świecie, jak obecnie, była tylko w latach 30. minionego stulecia" – napisał w czwartek włoski dziennik "Corriere della Sera". "W obliczu rzezi i nikczemności Hamasu przeciwko Izraelowi, świat odkrywa definitywnie to, że wszedł w mroczne czasy" – czytamy.

"Porządkowi międzynarodowemu, opartemu na wolności i regułach, grozi upadek, a najbardziej mroczne, przestępcze siły zmobilizowały się i koordynują wysiłki, by go zastąpić i narzucić swoje barbarzyństwa" – uważa publicysta mediolańskiej gazety Danilo Taino. Zdaniem komentatora "wojna rozpoczęta w sobotę przez Hamas i popierana przez Iran jest najmocniejszym i najbardziej dramatycznym wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych i Europy".