Wołodymyr Zełenski przekonuje, że Ukraina "nie chce prowadzić żadnych rozmów z terrorystami". - Jest wiele różnych głosów dookoła. Słyszałem wiele opinii bez żadnych konkretnych propozycji. Ale na dzisiaj nie mam żadnych relacji z Rosją i oni znają moje stanowisko. To jest stanowisko mojego kraju, naszego społeczeństwa. Słowo terrorystów "nie jest nic warte" - mówił w wywiadzie dla NBC.

Nieoficjalnie mówi się, że Zachód coraz mocniej naciska na Zełenskiego na rozpoczęcie rozmów pokojowych z Putinem po tym, jak kontrofensywa wojskowa na południu kraju nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Odcięcie dostaw dla rosyjskiej armii z okupowanego Krymu nie powiodło się.

Wołodymyr Zełenski zapowiada nowy atak

Jeśli zatem nie rozmowy pokojowe z Rosją to jaki plan ma prezydent Ukrainy na zakończenie wojny? - Wśród ewentualnych scenariuszy pojawiła się opcja zaatakowania Rosji na innym froncie, tak by mieć argumenty w przyszłych rozmowach pokojowych - informuje reporter Radia ZET Miłosz Gocłowski. - Nasi wojskowi wymyślają nowe plany, nowe operacje, by szybciej iść do przodu i niespodziewanie uderzyć w Rosję - mówił prezydent Ukrainy w rozmowie z NBC.

Oficjalnie jednak - jak podkreśla Zełenski - żadnych rozmów nie będzie dopóki Rosja okupuje terytorium Ukrainy. Warunkiem rozpoczęcia negocjacji ma być opuszczenie przez putinowskich żołnierzy terytorium zachodniego sąsiada.

Jak zauważa Miłosz Gocłowski, jest to "bardziej niż optymistyczny wariant". Komentatorzy i eksperci twierdzą, że prawdopodobnie już na wiosnę rozpoczną się przygotowania do negocjacji, o ile zimą nie zdarzy się coś, co istotnie zmieni sytuację i układ sił.

Stacja NBC News podała w sobotę, powołując się na urzędników amerykańskich, że przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej zaczęli dyskretnie rozmawiać z Ukrainą o możliwości negocjacji pokojowych z Rosją. Rozmowy miałyby obejmować między innymi w bardzo ogólnym zarysie kwestię tego, z czego Ukraina musiałaby zrezygnować, by porozumieć się z Rosją.

Źródło: Radio ZET