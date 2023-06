Pacjentka obudziła się w trumnie. "Z trudem próbowała oddychać"

Bella Montoya trafiła do szpitala Martin Izaca w Babahoyo w Ekwadorze w piątek około godz. 9 rano. U 76-latki podejrzewano udar, podało “El Mundo”, powołując się na ekwadorskie ministerstwo zdrowia.

Jak czytamy, po południu stwierdzono u niej “zatrzymanie krążenia i oddechu”. Przekazano również, że reanimacja nie przyniosła skutku, więc lekarz wypisał akt zgonu i wręczył go synowi kobiety, Gilbertowi, który przywiózł ją do szpitala. Niedługo potem okazało się, że doszło do fatalnej pomyłki.

Ekwador. 76-letnia Bella Montoya obudziła się w trumnie

Bella Montoya obudziła się, zaczęła łapać oddech i uderzać w trumnę. Około 4 godz. po tym, jak została w niej złożona, zgromadzeni w domu bliscy uchylili wieko, aby przebrać 76-latkę. Zauważyli wówczas, że kobieta żyje - ruszała ręką, otwierała oczy i usta, próbowała oddychać. W mediach społecznościowych opublikowano nagranie, na którym widać tę sytuację.

Rodzina wezwała pogotowie, które przewiozło kobietę z powrotem do szpitala w Babahoyo. Syn 76-latki powiedział, że nie zastał na miejscu lekarza, który stwierdził zgon jego matki, nie mógł więc uzyskać od niego wyjaśnień. Pacjentkę zaintubowano i umieszczono na oddziale intensywnej terapii. - Mojej mamie jest podawany tlen. Praca serca jest stabilna. Lekarz uszczypnął ją w rękę i zareagowała. Mówią mi, że to dobry znak ponieważ powoli zaczyna reagować - mówił syn pacjentki, Gilbert, cytowany przez Dailystar.co.uk.

Syn Belli jest wstrząśnięty sytuacją. - Powoli dochodzę do siebie po tym, co się stało. Teraz proszę tylko o poprawę zdrowia mojej mamy. Chcę, żeby żyła i była przy mnie - podsumował

Według lokalnych mediów 76-latka doświadczyła katalepsji – zesztywnienia mięśni, występującego np. w schizofrenii czy w transach hipnotycznych.

RadioZET.pl/Dailystar.co.uk/"El Mundo"