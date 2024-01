Papież został zapytany o błogosławienie par LGBT. "Tylu jest zdumionych, ale nie przeczytali dobrze"

W czasie spotkania z około 800 przedstawicielami duchowieństwa z Wiecznego Miasta w bazylice Świętego Jana na Lateranie pytano papieża o wywołującą kontrowersje i polemikę deklarację doktrynalną "Fiducia supplicans" Dykasterii Nauki Wiary. Na jej mocy możliwe jest błogosławienie także par tworzonych przez osoby tej samej płci, ale poza jakimkolwiek rytuałem czy "imitacją" małżeństwa. Zaznaczono, że doktryna o małżeństwie się nie zmienia, a błogosławienie nie oznacza akceptacji związku.

Franciszek pytany o ten dokument odparł: - Tylu jest zdumionych, ale nie przeczytali dobrze. Potrzebne jest wysłuchanie - stwierdził. Odnosząc się do deklaracji Dykasterii oświadczył, że sprawa błogosławieństw dotyczy "osób, a nie organizacji". - Jeśli przyjdzie stowarzyszenie LGBT - nie, osoby - zawsze tak - wyjaśnił sens deklaracji.

Dodał: "My błogosławimy osoby, nie grzech". - Kiedy błogosławimy przedsiębiorcę, nie zastanawiamy się, czy ukradł - podkreślił papież. Wyraził opinię, że w Kościele są konflikty oraz podziały i trzeba nimi "zarządzać", a nie je "ukrywać". Ocenił, że surowość nie jest czymś dobrym.

- Utraciliśmy sens eklezjalny - powiedział. - Są "ultras"- tak językiem piłkarskim określił osoby o skrajnych poglądach zaznaczając, że "nie wpisują się w harmonię" Kościoła. Papież powtórzył zwracając się do rzymskich księży, że kazania nie mogą trwać dłużej niż 8 minut. Mówił, że należy kierować je prosto do serca, poruszać w nich życiowe kwestie, a nie zbyt wyszukaną tematykę.

Franciszek, cytowany przez włoską agencję za uczestnikami spotkania powiedział też księżom: - Jestem tu, by was wysłuchać, mówcie swobodnie to, co chcecie. Milczenie, kiedy ma się coś do powiedzenia, jest jak bomba.

Źródło: Radio ZET/ Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)