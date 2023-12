Amerykański okręt wojenny oraz inne statki handlowe zostały zaatakowane na Morzu Czerwonym. Wspierana przez Iran szyicka milicja Huti, uczestnicząca od blisko dziesięciu lat w wojnie domowej w Jemenie, oświadczyła, że przeprowadziła atak rakietowy na jeden handlowy statek izraelski, a za pomocą drona zaatakowała drugi - podała agencja Reutera.

- Jesteśmy świadomi doniesień o atakach na amerykański okręt wojenny USS Carney i statki handlowe na Morzu Czerwonym - poinformował w niedzielę Pentagon.

Pentagon. Statki USA zaatakowane na Morzu Czerwonym

Rzecznik Huti podał, że zaatakowane statki to Unity Explorer i Number Nine. Islamistyczni Huti zapowiedzieli, że w ramach solidarności z palestyńską terrorystyczną organizacją Hamas będą atakować statki pod banderą izraelską, a także należące do izraelskich firm lub przez nie eksploatowane.

Źródło: Radio ZET/PAP/AFP