Pięć młodych kobiet zginęło na autostradzie. Przygotowywały się na ślub

Do wypadku doszło w piątek 16 czerwca około godz. 22. Wiadomo, że pięć młodych kobiet w wieku od 17 do 20 lat wracało samochodem z centrum handlowego. Jak podały media, ofiary przygotowywały się do ślubu przyjaciół i wracały do domu.

Przy zjeździe z autostrady w Minneapolis w ich samochód uderzył rozpędzony SUV. Za kierownicą siedział 27-letni Derrick John Thompson. Jego auto jechało z prędkością około 160 km/h. Mężczyzna nie zatrzymał się na czerwonym świetle.

USA. Pięć młodych kobiet zginęło na autostradzie

Z ustaleń wynika, że 27-latek nie zatrzymał się, by pomóc kobietom. Natychmiast uciekł z miejsca zdarzenia, a niedługo później został zatrzymany przez policję w pobliskiej restauracji. Obecnie przebywa w szpitalu, bo sam odniósł obrażenia w wypadku.

Zanim doszło do tragedii Derrick John Thompson był ścigany przez policję za przekroczenie prędkości. W ręce funkcjonariuszy trafił dopiero po śmiertelnym wypadku, który spowodował.

Policja prowadzi śledztwo i przebadała 27-latka pod kątem obecności alkoholu i narkotyków w organizmie. Najmłodsza z ofiar właśnie skończyła szkołę średnią i planowała rozpoczęcie studiów. Pozostałe kobiety były studentkami University of Minnesota.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/ CBS News/ New York Post