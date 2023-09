Nie żyje pasażer zepchnięty z promu przez załogę. W sieci krąży szokujące nagranie

Do zdarzenia doszło 5 września na pokładzie promu wypływającego na Kretę z portu w Pireusie. Członkowie załogu zepchnęli za burtę pasażera - poinformował grecki minister żeglugi Miltiadis Varvitsiotis, cytowany przez agencję Reutera.

Wydarzenie wstrząsnęło Grecją. - Jestem zszokowany i przerażony tym, co się stało - powiedział Varvitsiotis stacji radiowej Parapolitika. - Czuję też wielki smutek z powodu śmierci 36-latka - dodał.

Pireus. Nie żyje 36-letni pasażer zepchnięty przez załogę z promu

Minister Varvitsiotis przekazał, że mężczyzna kupił bilet, ale z nieznanych powodów zszedł z pokładu, a następnie ponownie próbował dostać się na prom. Wtedy został zepchnięty przez członków załogi i wpadł do morza, gdy statek odpływał.

Varvitsiotis napisał na Twitterze, że „nie ma wątpliwości, że przestępstwo miało charakter zabójstwa”. Dodał, że w związku z incydentem ws. którego prokuratura wszczęła śledztwo, zatrzymano cztery osoby.

W sieci krąży nagranie całego incydentu. Widać na nim, jak mężczyzna podbiega do odpływającego promu Blue Horizon i wchodzi na rampę. Następnie dwóch członków spycha go z powrotem, próbując uniemożliwić mu wejście na pokład. Mężczyzna próbuje wejść ponownie, dochodzi do szamotaniny z jednym z członków załogi, która kończy się tym, że pasażer wpada w szczelinę między odpływającym promem a nabrzeżem.

Dzień po utonięciu zepchniętego do morza 36-latka, armator statku Attica Grup w dwóch odrębnych oświadczeniach stwierdził, że dyrekcja firmy jest „zszokowana tragicznym incydentem” i że współpracuje z policją, aby wyjaśnić sprawę.

Armator poinformował również o wszczęciu wewnętrznego dochodzenia, które ma wyjaśnić, dlaczego członkowie załogi nie postępowali zgodnie ze ściśle określonymi procedurami, które obowiązują wszystkich pracowników.