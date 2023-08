Przepołowione zwłoki przed hotelem. Makabryczne znalezisko

Nowojorska policja uważa, że w czwartek ok. godz. 21 czasu miejscowego mężczyzna skoczył z dachu luksusowego 5-gwiazdkowego hotelu - podał dziennik "New York Post". Chodzi o wysokość 750 stóp, co po przeliczeniu daje 228,6 metrów.

Według źródeł gazety mężczyzna wjechał windą towarową na sam szczyt budynku i skoczył. Uderzył w markizę przed lobby hotelu, a jego ciało przepołowiło się na pół. Zwłoki mężczyzny były ubrane w piżamę. Denat nie był gościem hotelowym - dodał dziennik.

Makabryczne znalezisko przed hotelem

Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna zmarł w wyniku samobójstwa. Policja nie podejrzewa, że w sprawie doszło do jakiegokolwiek przestępstwa.

Według wstępnych danych Amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) w ubiegłym roku w wyniku samobójstwa w całych Stanach Zjednoczonych zmarło więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej - poinformowało CNN. Co najmniej 49 449 osób straciło życie w wyniku samobójstwa w 2022 r. - daje to prawie 15 zgonów na każde 100 tys. osób.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli masz myśli samobójcze lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, warto poszukać wsparcia i pomocy specjalisty. Pod tymi numerami i adresami można uzyskać pomoc – czekają na ciebie psychologowie: