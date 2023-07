Putin ma być w bardzo poważnym stanie. "Rodzinie przekazano, że może liczyć tylko na cud"

Władimir Putin nie mówi publicznie o stanie swojego zdrowia. W mediach pojawiały się już liczne pogłoski, że choruje na raka i niebawem umrze. W maju 2022 roku były szef brytyjskiego wywiadu MI6 Richard Dearlove, cytowany przez dziennik "New York Post", stwierdził, że prezydent Rosji straci władzę i trafi do sanatorium w 2023 roku. Ta zapowiedź na razie się nie sprawdziła, a nawet jeśli Putin z powodów zdrowotnych został gdzieś umieszczony, nie ma na ten temat żadnych wiarygodnych informacji.

Ostatnią sensacyjną wiadomość przekazał na Telegramie Generał SWR. “Putin poważnie podupadł na zdrowiu. W piątek lekarze przepisali mu nową serię leków, ale jego stan tylko się pogarszał w ostatnich trzech dniach. W niedzielę rano skarżył się na silne bóle brzucha, a także bóle i zawroty głowy” - napisał w poniedziałek.

Putin umiera? "Rodzina może już tylko liczyć na cud"

Generał SWR dodał, że Putin miał całą niedzielę spędzić w łóżku. “Lekarze twierdzą, że stosowali najnowocześniejsze i najskuteczniejsze leczenie” - czytamy. Autor wpisu oznajmił, że rodzinie prezydenta Rosji przekazano, że pozostała im tylko wiara w cud, ponieważ tylko cud może uratować prezydenta Rosji. “Putin zostanie zastąpiony na wszystkich oficjalnych spotkaniach i wydarzeniach w przyszłym tygodniu przez sobowtóra” - donosi Generał SWR.

Do rewelacji publikowanych na profilu Generała SWR należy podchodzić z dystansem. Choć zapewnia, że ma swoje źródła na Kremlu, nie sposób zweryfikować podawanych przez niego informacji. Również eksperci zajmujący się Rosją zalecają sceptycyzm w stosunku do anonimowych użytkowników Telegramu. Do tej pory niejawne informacje na temat Rosji, które się sprawdziły, przekazywały głównie Stany Zjednoczone, które pozyskiwały je dzięki swojemu wywiadowi. Biały Dom na razie milczy na temat stanu zdrowia prezydenta Rosji.

