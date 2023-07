Roczna dziewczynka bawiła się z psem. Chwilę później już nie żyła

Prawdziwa tragedia rozegrała się w miniony czwartek 20 lipca w amerykańskim stanie Luizjana. "Daily Mail" podaje, że zaledwie roczna Navaeh Fugate bawiła się tego dnia w ogrodzie wraz z czteroletnią siostrą.

Roczna dziewczynka utonęła w basenie. "Było tam 20 centymetrów wody"

W pewnym momencie do dziewczynki, która była pod opieką dziadka, podbiegł ich pies, który wepchnął ją do dziecięcego basenu. Było w nim zaledwie 20 centymetrów wody. Jak się okazało, to wystarczyło, by dziecko utonęło.

Policja odebrała zgłoszenie o wypadku około godziny 20:15. Funkcjonariusze podają, że gdy dotarli na miejsce, dziewczynka wciąż miała puls. Niestety, później zmarła.

Dziadek dziewczynki może usłyszeć zarzuty

Zrozpaczona matka podzieliła się tragiczną historią swojej córki w mediach społecznościowych. "Wolałabym, żebym to ja odeszła. Żałuję, że nie mogłam oddać ci powietrza z moich płuc [...] Chcę tylko znowu cię przytulić, chcę, żebyś znowu położyła głowę na moim ramieniu" - napisała.

Rozżalona kobieta poprosiła też o pomoc. Założyła zbiórkę w serwisie GoFoundMe, na której zbiera pieniądze na pogrzeb swojego dziecka. "Potrzebuje wsparcia, by zapewnić mojemu dziecku godny pochówek" - napisała. Do tej pory udało się zebrać ponad 2,5 tys. dolarów.

"Daily Mail" podaje, że policja przygląda się dziadkowi, który w tragicznym dniu miał się opiekować dziećmi. Zostały od niego pobrane próbki do badań toksykologicznych. Niewykluczone, że mężczyzna zostanie oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci.

RadioZET.pl/"Daily Mail"