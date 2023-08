Rosyjscy żołnierze przy granicy z Polską. "Putin i Łukaszenka na drodze do eskalacji"

W dniach 1-6 września siły szybkiego reagowania OUBZ, czyli organizacji wojskowej Rosji i jej sojuszników, przeprowadzą manewry "Interakcja - 2023". Z tego powodu do Brześcia - jednego z największych miast Białorusi położonego kilka kilometrów od granicy z Polską - w piątek przyjechał pierwszy transport kolejowy z rosyjskimi żołnierzami i sprzętem wojskowym.

Niezależny kanał Białoruski Hajun, który analizuje aktywność wojskową w kraju rządzonym przez Alaksandra Łukaszenki, poinformował, że we wspólne manewry mają być zaangażowane różne resorty reżimu w Mińsku.

Rosyjscy żołnierze przy granicy z Polską. "Manewry zakrojone na szeroką skalę"

Na zdjęciach opublikowanych przez władze Białorusi widać apel z udziałem rosyjskich żołnierzy, których powitano "chlebem i solą". "Z naszych informacji wynika, że przynajmniej część zaplanowanych ćwiczeń odbędzie się na poligonie w Brześciu, gdzie co najmniej do 9 września przebywać będą żołnierze sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej" - napisał Białoruski Hajun.

Do informacji o rosyjskich żołnierzach przy granicy z Polską odniósł się jeden z liderów białoruskiej opozycji Pawieł Łatuszka. "Pierwszy szczebel rosyjskich sił zbrojnych przybył do Brześcia. W pobliżu granic Polski i Ukrainy odbędą się zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia z udziałem armii rosyjskiej. Łukaszenka i Putin są na drodze do eskalacji. Embargo handlowe to najbardziej poprawna odpowiedź na (dzialania - red.) Łukaszenki" - napisał na Twitterze.

W piątek władze Litwy tymczasowo zamknęły dwa z sześciu działających przejść granicznych z Białorusią. Pod koniec sierpnia w Warszawie planowane jest spotkanie szefów resortów spraw wewnętrznych Polski i państw bałtyckich. Będzie na nim omawiana kwestia jednoczesnego zamknięcia przejść granicznych z Białorusią.