Tajemniczy lot rządowego Iła-96 z Moskwy do Waszyngtonu. Dwukrotnie zniknął z radarów

Samolot należący do Specjalnego Pułku Lotniczego Federacji Rosyjskiej wyleciał we wtorek rano do Waszyngtonu. Rządowy Ił-96-300 dwukrotnie znikał z radarów nad Morzem Norweskim, by po chwili znów się pojawić. To najpopularniejszy lot wśród użytkowników serwisu Flightradard24.com. We wtorek w południe śledziło go ponad 3 tys. użytkowników.