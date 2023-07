Sadysta miesiącami zabijał kocięta. "Gotował zwierzęta w mikrofalówce"

"The Mirror" opisuje niewiarygodny proceder, do którego dochodziło w Chicago w USA. Tamtejsi prokuratorzy dotarli do 22-latka, który w bestialski sposób zabijał małe kocięta. Sadysta miał wsadzać zwierzaki do kuchenki mikrofalowej i "gotować je na śmierć, inne topił". Później kupował nowego kota, "by jego mama nie zauważyła".

22-latek bestialsko zabijał kocięta. "Trwało to dłuższy czas"

Policja podaje, że od maja mężczyzna zabił w ten sposób sześcioro kociąt. Zastępca prokuratora stanowego Sarah Dale-Schmidt powiedziała, że "szczegóły tej sprawy są naprawdę wstrząsające".

- Widzimy tu przerażający schemat, zabić zwierzę, znaleźć zastępstwo, zabić kolejne zwierzę. Niestety, pozwalano na to przez dłuższy czas, przez co wiele zwierząt straciło życie - powiedział sędzia Kelly McCarthy.

Zaniepokojona partnerka zawiadomiła policję

22-latek został oskarżony o cztery przypadku torturowania zwierząt i dwa przypadki ciężkiego okrucieństwa. Został ukarany grzywną w wysokości 7500 tys. dolarów. Dodatkowo został objęty elektronicznym monitoringiem, nie może też pozyskiwać, ani mieć kontaktu ze zwierzętami. Został też skierowany na badania psychiatryczne, a w efekcie na terapię.

Straszliwy proceder wyszedł na jaw, gdy do dziewczyny 22-latka trafiło nagranie, na którym jej chłopak wrzuca do jeziora poszewkę na poduszkę. Później podczas wizyt w jego domu kilkukrotnie zwracała uwagę na to, że pojawiają się w nich nowe kocięta, a stare znikają bez wieści. W końcu kobieta zdecydowała się zawiadomić służby. Policjanci znaleźli w domu 22-latka worek, w którym były części ciał różnych kotów.

RadioZET.pl/"The Mirror"