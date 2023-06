Główny podejrzany w sprawie o zamordowanie 27-letniej Anastazji Rubińskiej na Kos, 32-letni mężczyzna z Bangladeszu, został w środę przed godz. 13 doprowadzony do sądu.

Mec. Kowalewski zaznaczył, że jest w kontakcie z pełnomocnikiem rodziny Anastazji w Grecji, który potwierdził, że podejrzany 32-latek ma usłyszeć zarzut zabójstwa. Dotychczas postawione mu zarzuty są związane z porwaniem i gwałtem.

Salahuddin S. doprowadzony do sądu w Kos

Jak zaznaczył, z władzami greckimi współpracują polscy prokuratorzy. - Z tego, co jest mi wiadome, byli przy czynnościach związanych z przesłuchaniem podejrzanego. Tak mi przekazał pełnomocnik - powiedział.

Obywatel Bangladeszu był w sądzie z wyznaczonym z urzędu prawnikiem. Jego adwokat przekazał, że Salahuddin S. utrzymuje, że jest niewinny i nie odbył stosunku seksualnego z dziewczyną.

Pełnomocnik rodziny Jarosław Kowalewski uważa, że "kluczowe dla wyjaśnienia sprawy jest to, co planuje podejrzany". - Zakładam, że na pewnym etapie śledztwa, kolokwialnie mówiąc, otworzy się i zacznie rozmawiać. Dowody są chyba jednoznaczne. Z faktu, że postawiono mu zarzut, nie można wyciągać daleko idących wniosków, ale wydaje się, że te okoliczności są bezsporne - ocenił we wtorek Kowalewski, cytowany przez TVN24.

RadioZET.pl/PAP/TVN24