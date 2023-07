Z ustaleń dziennikarzy Polsat News wynika, że ciało 27-letniej Anastazji Rubińskiej, Polki, która w tragicznych okolicznościach zginęła na greckiej wyspie Kos zostało już poddane sekcji zwłok. - Zostały też pobrane próbki do badań toksykologicznych. Sekcja zwłok odbyła się wczoraj, więc jeśli chodzi o wstępne wyniki, to jest jeszcze za wcześnie, żeby tutaj rozmawiać - powiedziała we wtorek Anna Placzek-Grzelak z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Ciało Anastazji Rubińskiej poddane sekcji zwłok w Polsce

Nieoficjalne ustalenia Polsat News mówią o tym, że wrocławska prokuratura nie otrzymała jeszcze akt z postępowania w sprawie śmierci Anastazji w Grecji. Wiadomo, że w tych dokumentach zawarto m.in. wyniki pierwszej sekcji zwłok oraz protokoły z przesłuchań.

27-letnia Anastazja Rubińskia zaginęła 11 czerwca na greckiej wyspie Kos. Polka pracowała tam w jednym z hoteli. Po trwających tydzień poszukiwaniach usłyszeliśmy tragiczne doniesienia. Greckie służby poinformowały, że znaleziono nagie ciało 27-latki.

32-letni Banglijczyk przebywa w areszcie

Głównym podejrzanym w sprawie morderstwa Anastazji jest 32-letni mężczyzna z Bangladeszu. Salahuddin S. ma obecnie przebywać w więzieniu Korydallos w Pireusie. To największy zakład karny w Grecji, gdzie byli przetrzymywani m.in. członkowie grup anarchistycznych, organizujących zamachy terrorystyczne.

Salahuddin S. będzie sądzony poza Kos. Proces ma ruszyć w najbliższym czasie i formalnie może trwać nawet 18 miesięcy. Według greckiej policji za morderstwo podejrzanemu grozi dożywocie. Jest też mało prawdopodobne, aby podejrzany został przekazany Polsce, ponieważ do morderstwa doszło na terytorium Grecji.

