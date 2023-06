Znamy miejsce i datę pogrzebu Anastazji. Słowa ojca 27-latki chwytają za serce

Anastazja Rubińska ma zostać pochowana w rodzinnym Wrocławiu. Bliscy zmarłej nie wyobrażają sobie innego scenariusza. By jednak tak się stało, ciało Polki musi być sprowadzone do kraju. Nowe informacje w tej sprawie podał "Fakt".

Pogrzeb Anastazji. "Fakt": Polska prokuratura sprowadzi ciało Anastazji

Tabloid ustalił, że ciało Anastazji sprowadzi do kraju polska prokuratura. Śledczy chcieliby to zrobić do końca tego tygodnia. – Kontaktował się z nami prokurator i pytał, na jakim cmentarzu chcemy pochować Anastazję – mówił w czwartek portalowi ojciec 27-latki Andrzej Rubiński. Przyznał, że ta informacja to dla rodziny Polski ogromna ulga. - Ten przewóz zwłok nas bardzo martwił. Nie byłoby nas stać na takie koszty – skomentował.

Bliscy chcą sami zorganizować pogrzeb Anastazji. Wiadomo już, że ma ona spocząć na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Wstępna data pogrzebu wyznaczona jest na 14 lipca, ale - jak czytamy - wszystko będzie zależeć od działań prokuratury i tego, kiedy rodzina otrzyma ciało 27-latki. Wrocławianka zostanie pochowana w trumnie. Nie będzie kremacji. Tak zdecydowała rodzina.

– Anastazja zostanie pochowana w grobie mojej mamy, a swojej babci. Na cmentarzu nie było miejsc, proponowano nam groby po likwidacji, ale nie chcieliśmy, by leżała w obcym grobie, a z babcią może leżeć – zdradził "Faktowi" Andrzej Rubiński.

"Wszyscy zastanawiają się, czy można było coś zrobić więcej"

Zrozpaczony ojciec przyznał, że wszystko, co rodzina może teraz zrobić, to godnie pochować córkę i "mieć ją blisko siebie". – I żeby sprawca albo sprawcy ponieśli odpowiedzialność. Już tylko na tym nam zależy. To dla nas strasznie trudne. Żona bardzo się zamartwia i jej chłopak też, wszyscy zastanawiają się, czy można było coś zrobić więcej, żeby uratować Anastazję – relacjonował ojciec zamordowanej Polki.

Anastazja zaginęła w poniedziałek 12 czerwca na Kos, gdzie pracowała w jednym z hoteli. W niedzielę 18 czerwca greckie media poinformowały, że znaleziono ciało 27-letniej Polki. Znajdowały się około kilometra od domu Salahuddina S., podejrzanego o porwanie, gwałt i zabójstwo, aresztowanego wcześniej przez policję, i 500 metrów od miejsca, w którym znaleziono telefon komórkowy Polki.

Przypomnijmy, zwłoki Anastazji były w stanie zaawansowanego rozkładu. Jak podkreślała ochotniczka, która brała udział w poszukiwaniach, widok był przerażający. - Jeszcze po kilku dniach jest bardzo trudno wracać do tego miejsca – mówiła. Okoliczności identyfikacji ciała były makabryczne. Matka nie widziała zwłok.

- Moja córka miała pierścionek na palcu. Mówią, że ten pierścionek jest, ale ja go nie widziałam. Nie wiem, co się dzieje. Nie wierzę, że to jest moje dziecko. Nie mogę w to uwierzyć - mówiła w rozmowie z "Faktem". Aby potwierdzić tożsamość Anastazji, pobrano od niej DNA. W ubiegłym tygodniu greckie media podały, że analiza potwierdziła, że znalezione na Kos ciało należy do Anastazji Rubińskiej.

