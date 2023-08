Świadek zobaczył tonących nastolatków. Mógł uratować tylko jednego

Popis 16-latka z Brooklynu zakończył się tragicznie. Jak informuje "New York Post", nastolatek wraz z rówieśnikiem skoczyli do wody z krawędzi wodospadu w górach Catskill z wysokości ponad siedmiu metrów.

Tragiczna śmierć nastolatka. Chciał się popisać skokiem do wody

Śmiałkowie po wylądowaniu w wodzie zostali porwani przez silny prąd i nie mogli samodzielnie wydostać się z wody. Wszystko zauważył mężczyzna, który rzucił się do wody, by pomóc nastolatkom. Udało mu się dotrzeć do jednego z chłopców i wyciągnąć go na brzeg.

Niestety, mężczyzna nie był w stanie uratować drugiego z nastolatków. Do akcji ruszyły służby, które przekazały później tragiczne informacje. Zespół nurków wydobył z wody ciało 16-latka - informację potwierdził szef lokalnej policji.

Sprawę śmierci nastolatka bada biuro szeryfa

Sprawę śmierci nastolatka bada biuro szeryfa. Podano, że chłopak został uznany za zmarłego na miejscu we wtorek 8 sierpnia około godziny 15:30. Służby nie ujawniają tożsamości 16-latka.

"New York Post" podaje, że Fawn's Leap w górach Catskill stało się miejscem popularnym wśród osób, które szukając wrażeń, skaczą z wysokich klifów i publikują nagrania swoich wyczynów w internecie.

