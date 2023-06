Szokująca oferta OceanGate. Na stronie wciąż można zapisać się na wyprawę na dno

Na stronie firmy OceanGate wciąż możemy znaleźć ofertę wyprawy na dno Oceanu Atlantyckiego, by podziwiać wrak Titanica - podaje "The Mirror". Jedną z atrakcji ma być udział eksperta, który zginął w katastrofie Titana. "The Mirror" zaznacza, że jest najpewniej przeoczenie, a firma zwyczajnie nie zaktualizowała strony, a same wycieczki nie będą kontynuowane.