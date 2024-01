- Sprawiedliwości stało się zadość. Dziś wieczorem Kenneth Smith został uśmiercony za haniebny czyn, którego dopuścił się ponad 35 lat temu – oznajmił w czwartek prokurator generalny Steve Marshall. Smith przez ponad trzydzieści lat przebywał w celi śmierci. 58-letni mężczyzna został skazany za morderstwo żony pastora w 1988 roku. Smith był jednym z trzech mężczyzn skazanych za morderstwo kobiety, których wynajął jej mąż.

Egzekucję wykonano w więzieniu Holman w Atmore w stanie Alabama. Na twarzy Smitha umieszczono maskę, którą wtłaczano azot. Według świadków mężczyzna „zaczął się wić i rzucać przez około dwie do czterech minut, po czym nastąpiło około pięć minut ciężkiego oddychania” – podają lokalne media Al.com. Jak relacjonuje portal kurtyna nad pokojem dla świadków i mediów podniosła się o 19:53, a niecałe 40 minut później stwierdzono zgon Smitha.

W Alabamie wykonano pierwszą egzekucję przez uduszenie azotem

Wcześniej Sąd Najwyższy USA zezwolił większością głosów na wykonanie egzekucji. Zdaniem prawników Smitha była to pierwsza na świecie egzekucja przy użyciu azotu. Próba jego uśmiercenia poprzez wstrzyknięcie zastrzyku z trucizną w listopadzie 2022 roku nie powiodła się. Wykonawcy egzekucji nie mogli w wyznaczonym czasie znaleźć odpowiedniej żyły.

Niektórzy eksperci oraz obrońcy praw człowieka starali się zapobiec egzekucji z użyciem azotu, twierdząc, że nowa metoda jest ryzykowna, a toksyczność azotu może spowodować niepotrzebne cierpienie więźnia i jednocześnie narazić zdrowie innych osób na sali. Ravina Shamdasani, rzeczniczka Biura Praw ONZ w Genewie, w zeszłym tygodniu nalegała, aby Alabama zaniechała egzekucji Smitha przy użyciu, jak to określiła, „nowej i nieprzetestowanej” metody. Shamdasani stwierdziła, że w świetle międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka uduszenie azotem można porównać do “tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania”.

W Stanach Zjednoczonych azot nigdy wcześniej nie był używany do wykonywania egzekucji na ludziach, natomiast czasami używa się go do zabijania zwierząt. Shamdasani zwrócił uwagę, że nawet Amerykańskie Stowarzyszenie Medycyny Weterynaryjnej zaleca podawanie dużym zwierzętom środka uspokajającego podczas eutanazji w ten sposób.

Protokół Alabamy dotyczący egzekucji przez uduszenie azotem nie przewiduje środków uspokajających. Władze stanowe bronił tej metody egzekucji, twierdząc, że jest to „być może najbardziej humanitarna metoda egzekucji, jaką kiedykolwiek wymyślono”.

Źródło: Radio ZET/PAP - Andrzej Dobrowolski/AFP